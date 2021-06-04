Экс-полузащитник "Шахтера" Дуглас Коста женился на бразильской модели Наталии Фелиш.
Возлюбленная футболиста уже поделилась свадебными фото в Instagram.
Фелиш - известная в Бразилии модель. Ранее ей приписывали роман со звездным футболистом Неймаром, но нападающий их опровергал.
Отметим, что для Дугласа Косты это уже второй брак.
Фелиш любит выкладывать в сеть горячие фото. На ее страницу в соцсети подписано 586 тысяч человек.
Напомним, Дуглас Коста выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы, забив 38 голов в 203 матчах. Позже он играл за "Баварию" и "Ювентус", а сейчас на правах аренды защищает цвета бразильского "Гремио".
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