Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака, который после победы на чемпионате Европы в России опубликовал фото со сгоревшей Москвой и процитировал группу "Ленинград".
Как сообщил официальный сайт IWF, Чумака подозревают в использовании или попытке использования запрещенного вещества, попытке уклониться и отказе от прохождения тестирования на допинг и попытке подкупить допинг-офицера.
Также обвинения предъявлены тренеру Чумака Михаилу Мацехе. Он обвиняется в соучастии или в попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил.
Спортсмен и тренер отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.
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Чумак в Instagram прокомментировал обвинения в свой адрес:
"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем".
Дмитрий Чумак: победа на ЧЕ в России и резонансный пост
- На чемпионате Европы в Москве Чумак выиграл золото по сумме двоеборья, а также стал лучшим в толчке.
- После победы он опубликовал пост в Instagram, разместив фото горящей Москвы и процитировал "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком".
- Публикация вызвала резонанс в России. Так, один из депутатов РФ оскорбил Чумака.
- Сам Чумак назвал пост про Москву "троллингом".
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