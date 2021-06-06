Дмитрия Чумака подозревают в "подкупе допинг-офицера".

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака, который после победы на чемпионате Европы в России опубликовал фото со сгоревшей Москвой и процитировал группу "Ленинград".

Как сообщил официальный сайт IWF, Чумака подозревают в использовании или попытке использования запрещенного вещества, попытке уклониться и отказе от прохождения тестирования на допинг и попытке подкупить допинг-офицера.

Также обвинения предъявлены тренеру Чумака Михаилу Мацехе. Он обвиняется в соучастии или в попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил.

Спортсмен и тренер отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.

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Чумак в Instagram прокомментировал обвинения в свой адрес:

"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем".

Дмитрий Чумак: победа на ЧЕ в России и резонансный пост

На чемпионате Европы в Москве Чумак выиграл золото по сумме двоеборья, а также стал лучшим в толчке.

После победы он опубликовал пост в Instagram, разместив фото горящей Москвы и процитировал "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный - Москва сгорела целиком".

Публикация вызвала резонанс в России. Так, один из депутатов РФ оскорбил Чумака.

Сам Чумак назвал пост про Москву "троллингом".

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Автор: Антон Дударь