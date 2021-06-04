Пятиметровая статуя установлена в городе Сантьяго-дель-Эстеро.

В аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро был торжественно открыт памятник одному из лучших футболистов в истории Диего Марадоне, который скончался в прошлом году.

Открытие памятника высотой пять метров состоялось перед отборочным матчем ЧМ-2022 между Аргентиной и Чили.

На церемонии открытия присутствовали игроки сборной Аргентины, в том числе и главная звезда команды - Лионель Месси.

Видео опубликовал Twitter сборной Аргентины.

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona 🇦🇷 pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021

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Автор: Антон Дударь