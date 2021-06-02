Ангелина Калинина завершила борьбу на турнире

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая занимает 139-е место в рейтинге WTA, не смогла преодолеть второй круг на "Ролан Гаррос-2021".

В матче второго круга Калинина не смогла обыграть еще одну соперницу, которая значительно выше нее в рейтинге - 50-ю ракетку мира Даниэль Коллинс из США.

Украинка разгромно проиграла, взяв лишь два гейма - 0:6, 2:6.

Напомним, что ранее Калинина обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.

24-летняя украинка впервые играла в основной сетке "Ролан Гаррос".

Украина на "Ролан Гаррос-2021": главное

В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию. У женщин сито квалификации не преодолели Леся Цуренко (снялась с соревнований) и Дарья Снигур.

В первом раунде турнир покинули Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Марта Костюк сотворила сенсацию в первом круге, обыграв титулованную испанку.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира обыграла юную француженку.

"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.

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Автор: Антон Дударь