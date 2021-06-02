Андрей Ярмоленко не станет частью сделки между "Вест Хэмом" и "Спартаком".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, который попал в финальную заявку "желто-синих" на Евро-2020, не будет переходить в российский "Спартак".

Об этом заявил агент Ярмоленко Вадим Шаблий, передает zbirna.com.

Сайт westhamfans.org сообщил, что Ярмоленко может стать частью сделки по переходу полузащитника Алекса Крала из "Спартака" в "Вест Хэм", которую планируют осуществить еще до начала Евро-2020. "Молотобойцы", чтобы сбить цену, якобы хотят отправить в обратном направлении украинца.

Однако Шаблий подчеркнул, что Ярмоленко точно не будет в российском клубе:

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"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка".

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

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Автор: Антон Дударь