По словам главы украинского футбола, это была долгая и сложная работа.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как у него возникла идея изменить дизайн формы сборной Украины накануне Евро-2020.

Соответствующее сообщение 45-летний футбольный функционер опубликовал в своем Facebook.

"Новая форма главной команды Украины действительно получилась особенной! Об этом свидетельствует и мощный резонанс в СМИ и огромное количество положительных отзывов болельщиков в соцсетях. Также многие из вас спрашивали, как возникла идея такого дизайна формы. Расскажу. Это произошло на историческом матче Украина - Португалия, где наша сборная одержала победу над действующим чемпионом Европы, которая обеспечила нам прямую путевку на Евро-2020".

"Все, кто был в тот вечер в переполненном до отказа НСК "Олимпийский", где собрались поклонники футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятную энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро в частности. Верил, что очертания Родины на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся. Как в свое время не ошибся и с идеей разместить лозунг "Слава Украине!" на нынешнем варианте формы, которая была презентована в 2018 году".

"Очень приятно, что в целом новый дизайн формы получил такую большую поддержку в Украине и по всему миру. Очертания карты нашего государства и сборная объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты. В этом и была главная идея!"

"В то же время, прозвучали обращения в УЕФА, чтобы обжаловать нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы всех международных правил экипировки, юридический департамент УАФ очень детально отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что им очень благодарен. Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контуров до перемещения национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза", - рассказал Павелко.

Напомним, что Мирон Маркевич уже высказал свое мнение об обновлении формы.

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Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Артем Будрин