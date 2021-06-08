Александр Зинченко посвятил гол в ворота Кипра супруге и малышу.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после победы над Кипром в товарищеском матче показал в сети снимок УЗИ своего ребенка.

Фото появилось в Instagram.

Таким образом, Зинченко объяснил свое празднование гола в ворота Кипра, который посвятил беременной супруге Владе Седан.

Забив гол с пенальти, футболист засунул мяч под футболку, а руками показал жест "Буратино", а также высунул язык.

Дело в том, что именно в такой позе на снимке УЗИ запечатлен первенец Зинченко и Седан.

"На одной волне", - написал Зинченко.

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Автор: Антон Дударь