Александр Зинченко забил второй гол сборной Украины / фото REUTERS
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после победы над Кипром в товарищеском матче показал в сети снимок УЗИ своего ребенка.
Фото появилось в Instagram.
Таким образом, Зинченко объяснил свое празднование гола в ворота Кипра, который посвятил беременной супруге Владе Седан.
Забив гол с пенальти, футболист засунул мяч под футболку, а руками показал жест "Буратино", а также высунул язык.
Дело в том, что именно в такой позе на снимке УЗИ запечатлен первенец Зинченко и Седан.
"На одной волне", - написал Зинченко.
фото instagram.com/zinchenko_96
фото REUTERS
Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
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