Белорус, которого лишили аккредитации за российский флаг на Рио-2016, получит квартиру от России

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неделю назад мне позвонил знакомый с просьбой выслушать его знакомого, у которого "до меня есть дело". Постановка вопроса для меня привычная. Но в этот раз русский народ поразил меня в самое сердце: - Мария, знаете, меня так восхитил поступок белоруса Андрея Фомочкина, который, несмотря на решение международных чиновников от спорта, пронес на открытие Паралимпиады в Рио российский флаг, что я хочу подарить ему квартиру. Помогите, пожалуйста", - рассказала она.

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Захарова утверждает, что лично убедилась: "квартира настоящая, в готовом доме".

"А кто этот загадочный граф Монте-Кристо и как отреагирует наш белорусский герой на такой подарок, Вы узнаете завтра. Потому что сегодня Андрей Фомочкин приехал в Москву", - написала она в соцсети.

Как ранее сообщал УНИАН, член белорусской делегации во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио пронес флаг России, чьи спортсмены временно отстранены от соревнований после доклада Всемирного антидопингового агентства. Международный паралимпийский комитет решит, нужно применять санкции.