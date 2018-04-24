Максим Крипак: "Мы жили мечтой выступить на Паралимпиаде, завоевать награду, услышать гимн своей Родины, стоя на высшей ступеньке пьедестала почета"

Харьковчанин Максим Крипак стал главным украинским героем Паралимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро. Он завоевал 5 золотых и 3 серебряные медали и занял 2-е место в индивидуальном медальном зачете. Кроме того, он существенно помог сборной Украины взять 3-е место в командном зачете.

Между тем, в паралимпийский спорт Крипак пришел всего год назад, до этого занимаясь плаванием наравне со здоровыми спортсменами.

Самый титулованный украинский спортсмен в Рио рассказал УНИАН о том, как начинал свой спортивный путь, как перешел в паралимпийский спорт, о своем видении проблемы допинга в мировом спорте, наболевших вопросах для инвалидов и о том, за счет чего можно проявить себя.

Максим, вы очень ярко начали свою карьеру, даже в сравнении с легендами мирового спорта. Американский пловец Майкл Фелпс на своей первой Олимпиаде не завоевал ни одной награды, и только на второй стал настоящим героем, выиграв 8 медалей - столько же, сколько вы на первой…

На самом деле для меня это все впервые. Желание выступить хорошо, разумеется, было очень большое, а вот уверенности – нет. Строить планы бессмысленно, ведь это, спорт, в нем бывает все, что угодно. Ты не знаешь, в какой форме сейчас находится соперник, на что он способен, какие результаты покажет. Сам должен быть предельно мобилизован и настроен на борьбу… Масса факторов. К счастью, у меня все «срослось» в самый нужный момент. Безусловно, этому я очень рад.

Вы в 9 лет пришли в бассейн. Наверняка тренировались с ребятами без ограничений по здоровью, или у вас собралась специальная группа?

Тренировался с полностью здоровыми ребятами…

Я пришел в плавание по совету врача. Могу только тремя стилями плавать — на спине, вольным и баттерфляем. А вот брассом не дано из-за физических ограничений - проблема с правой ногой, она подсохшая, значительно меньше левой. И стопу совершенно не чувствую, вот в чем дело. Передвигаюсь самостоятельно, но с дискомфортом, ощущая постоянную боль. Я инвалид с детства.

Постепенно втянулся в плавание и через год уже решил, что спорт – это серьезно. Перешел в спортивную группу, стал занимать профессионально.

Обычно в плавании идет узкая специализация, вы же успешно плаваете тремя стилями – как удается совмещать?

Тренер не мог выбрать особенный стиль. Так получилось, что мне удавалось одновременно улучшать результаты в трех видах. Поэтому как таковой «коронки» у меня нет. Но разнообразие тоже хорошо, есть больше шансов выиграть награды на разных дистанциях.

Вы давно в паралимпийском спорте?

Нет. Эта идея у моих тренеров возникла примерно год назад. Поехали на чемпионат Европы, где мне и присвоили классификацию. Собственно, это было единственное мое соревнование перед Паралимпиадой. После этого готовился уже к Рио.

А раньше вы где-то выступали?

Да. В обычных соревнованиях среди здоровых спортсменов, участвовал в чемпионате Украины. Там, конечно, результаты были похуже, чем сейчас.

Максим, не могу не спросить про самую наболевшую тему последнего времени - допинг… Как вы относитесь ко всей той шумихе, которая творилась вокруг этого вопроса перед Играми?

Я старался вообще не забивать себе голову этими проблемами. Это очень мешает сосредоточиться, влияет на концентрацию, качество выступления на соревнованиях. Я сам знаю, что я чист. Мои родители категорически против [допинга]. Остальное меня не волнует.

Слышали ли про допинг от своих друзей-партнеров по команде?

Никогда. У нас в команде не приветствуют такие методы. Мы выходим сражаться и завоевывать награды в честной борьбе.

А были ли ситуации, когда вам лично предлагали принимать какие-то «подозрительные» таблетки, порошки, капсулы, уколы?

Нет, таких предложений у меня не было. Да и откуда они могли быть? Повторюсь, у нас такое не принято…

Были ли на ваших дистанциях потенциальные соперники-россияне которых не допустили к Паралимпиаде?

Были. Мне рассказывали, что в России есть ряд очень сильных пловцов, которые были бы очень опасными конкурентами.

Как вы считаете, справедливо ли применять метод коллективной ответственности в таких вопросах?

Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я совершенно об этом не думал. Я не знаю, кто там принимал допинг, кто не принимал. Моя задача состояла в том, чтобы сфокусироваться на своем выступлении. Об остальном, что происходит вокруг, вообще старался не думать.

Ваше выступление действительно было очень успешным - 6 личных медалей и 2 командные, в эстафете. Что легче – выступать за себя или за команду?

Конечно, психологическая нагрузка тяжелее, когда выступаешь в эстафете. В личной дистанции ты, если неудачно проплыл, можешь жаловаться только сам на себя. В команде же есть страх недоработать. А если ты не доработаешь в команде, то на тебя обидятся ребята, и это будет на тебя «давить». Выступления в эстафете гораздо более ответственны.

Наши олимпийцы жалуются на условия – от материальных, до условий тренировок и бытовых. Нет денег, зачастую, приходится тренироваться на устаревшем оборудовании, есть проблемы с обещанными квартирами для чемпионов и призеров Игр. Как с этим обстоят дела у вас?

Я не так долго в паралимпизме, чтобы судить о проблеме глобально, но могу поделиться своими впечатлениями. У нас есть президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Михайлович Сушкевич - человек, который буквально живет нашими проблемами, все делает для того, чтобы мы были, как говорится, «на уровне».

Конечно, жаль, что база в Крыму, сейчас находится не в нашем распоряжении. Была прекрасная база, которую построили специально для паралимпийцев. Но сейчас собираются построить новую базу… О нас постоянно думают, заботятся. Это чувствуется, придает уверенности в своих силах. Когда за плечами есть поддержка, выступать как-то легче.

Чемпионов и призеров Паралимпиад государство обеспечивает солидными призовыми. Как себя чувствуют в материальном плане украинские паралимпийцы, которым не удалось завоевать наград?

Поверьте, о деньгах как-то не думалось… Перед началом соревнований у меня и у моих друзей не было цели заработать деньги. Само участие в Паралимпиаде в Рио очень престижно и почетно. Мы жили мечтой выступить на Паралимпиаде, завоевать награду, услышать гимн своей Родины, стоя на высшей ступеньке пьедестала почета. Это не просто слова, это действительно очень важно для каждого из нас. Наверное, поэтому мы и выступили так хорошо в Рио, заняли третье место в общем зачете.

Тем не менее, государство, за которое выступают спортсмены, должно, по идее, чувствовать свою ответственность перед ними. Вы уже получили призовые? В полном ли объеме, за все 8 медалей, или государство «схимичило» в этом плане?

Все в порядке. Призовые уже получили. Я получил все полностью, за все медали, которые завоевал.

Ездил ли с вами в Рио личный тренер? И вообще, насколько важно присутствие тренера на соревнованиях?

Да, конечно ездил. Мой основной тренер - Василий Григорьевич Кеке. Это наставник также нашего знаменитого пловца Максима Вераксы, семикратного паралимпийского чемпиона. Присутствие наставника было очень важным. Он поддерживал морально, а без такой поддержки было очень сложно. Он, буквально, еще за 10 минут до старта, мог подойти, сказать, мол, «молодец, все будет хорошо, не нервничай». Организаторам даже приходилось его выгонять - он до последнего старается находиться со своими подопечными, насколько это возможно. Также у меня есть тренер Геннадий Вдовиченко…

Украинцы с особыми потребностями далеко не самые обеспеченные и благополучные люди в мире. Тем не менее, в мире спорта мы идем на 3-м месте, вслед за Китаем и Великобританией, опережая всех остальных - огромное количество более развитых стран, в которых эти люди живут гораздо более комфортно и богато. В чем причина столь громкого успеха?

Я думаю, все просто. Появилась сфера, где мы можем проявить себя с лучшей стороны. Все - за счет хороших условий. Нам создают практически идеальные условия: пожалуйста, тренируйтесь, дерзайте, показывайте, что вы можете. И мы стараемся воспользоваться этим шансом. Не у всех получается, но соревнования в Рио показали, что мы действительно великая спортивная нация. У нас огромный потенциал.

Опишите обычный день паралимпийца. Сколько часов в день вы посвящаете тренировкам? Имеется в виду не только плавание, а и вспомогательные – тренажерный зал, занятия на открытом воздухе…

Тренировки занимают 5-6 часов в день. Остальное время – отдых, сон, прием пищи. Погулять среди недели, как правило, не получается. Общение с друзьями происходит на выходных. У нас есть полтора дня отдыха – тренер дает пол-субботы и целое воскресенье.

Ну сейчас-то вы отдыхаете наверняка. Главный старт четырехлетия – Паралимпиада в Рио, позади.

Тренеры предоставили нам 3 недели отдыха. Правда, я такой человек, что мне и двух недель хватает. Потом сразу тянет тренироваться. Но, в ближайшей перспективе соревнований пока нет. Чемпионат Украины состоится в декабре, а следующий международный старт и вовсе через год, осенью 2017-го.

Вы завоевали 5 золотых наград и 8 медалей Паралимпиады в целом. Какова мотивация будет в дальнейшем?

Мотивация – чисто спортивная. Улучшить результаты, быстрее плавать. Устанавливать рекорды можно еще долго и долго. С хорошими результатами придут и новые победы, новые медали. Я не планирую останавливаться на достигнутом.

Давайте поговорим о социализации инвалидов в Украине. Какие неудобства вы испытываете из-за вашей болезни? В том смысле, что, к примеру, можете ли вы водить автомобиль?

С автомобилем в наше время просто: можно под себя сделать индивидуальный заказ, поменять местами педали и т.д. В остальном - очень сильно помогают родители. С ними всегда езжу по делам.

А в каких бытовых условиях живет 5-кратный паралимпийский чемпион?

Скажем так, в нормальных. У меня обычная 3-комнатная квартира, в которой живу с родителями. Ничего сверхъестественного. Живу, как все.

В связи с новыми обстоятельствами, не думали улучшить жилищные условия?

Пока еще нет. Я еще не «вернулся» с Паралимпиады в полном смысле слова. Надо остыть, прийти в себя. Тогда уже начну думать, что к чему.

Вас узнают на улице?

Нет, не узнают. В этом плане все обычно, как и было до Паралимпиады.

А кто был вашим главных болельщиком во время соревнований в Рио?

Одного так и не назовешь… Родители, бабушка, моя девушка, друзья… Многие по ночам не спали, включали телевизор. Поддержка чувствовалась как в Рио, так и на расстоянии. К тому же, у нас очень дружная команда. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.

Кстати, вы упомянули ночное время проведения соревнований. В Рио в это время был ранний вечер, где-то 17.00 – 18.00. Как проходила акклиматизация?

По-разному. Поначалу легче всех, как будто и не было смены часовых поясов. Ребятам было тяжелее. Потом наступил переломный момент, не мог спать, есть… Чувствовал себя не в своей тарелке. Долгое время не мог привыкнуть. К счастью, на результатах соревнований это, в итоге, не отразилось.

Как вы думаете, чем бы занимались в жизни, если бы не плавание? Спорт круто изменил вашу жизнь?

Да, спорт очень сильно помог. Он вырабатывает дисциплину, характер, самоорганизацию. В конце концов, спорт отвлекает от негатива, которого полно на наших улицах. Мне очень помог спорт. Я постоянно ставлю перед собой какие-то цели, достигаю их, потом ставлю новые цели. И этот процесс - бесконечный.

Кирилл Стадниченко