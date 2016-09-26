Тренер паралимпийской сборной Украины по футболу: "Мы должны были доказать, что нашу нацию на колени не поставишь"

Старший тренер паралимпийской сборной Украины по футболу Юрий Тимофеев рассказал о том, как мотивировал команду во время решающих матчей турнира в Рио-де-Жанейро. Слова специалиста приводит Football24.com.

"Перед матчами тренерский штаб обращался к игрокам: "На востоке государства ваши ровесники сдерживают натиск агрессора, поэтому вы тоже бейтесь до конца – для тех солдат, для своих родных, для для всех украинцев!".

Наша сборная должна была доказать, что украинская нация, несмотря на военный конфликт, полна боевого духа, ее на колени не поставишь. На спортивных костюмах, футболках сборной было написано: "Слава Украине". В финальном матче многотысячная бразильская торсида постоянно кричала: "Слава Украине!", - заявил Тимофеев.

Он также добавил, что условия для подготовки команды к турниру были непростыми, но футболистам все же удалось потренироваться в ряде стран Европы.

"Все ребята на сто десять процентов выложились. И, заметьте, дорога к триумфу оказалась довольно тернистой. Как известно, наши паралимпийцы уже не имеют доступа к базе в Евпатории, поэтому мы тренировались в Каменце-Подольском, Новомосковске, а там условия не самые лучшие. К счастью, руководство нашло средства на дополнительную подготовку в Испании, Нидерландах и Австрии".

Напомним, сборная Украины стала чемпионом Паралимпиады, обыграв в финальном матче сборную Ирана со счетом 2:1. Перед этим украинцы переиграли Нидерланды, Бразилию, Великобританию и Ирландию.