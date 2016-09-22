Сотни болельщиков встречали сборную Украину, прилетевшую с Паралимпиады (фотогалерея, видео)

Сотни болельщиков встретили ночью в аэропорту "Борисполь" первую группу украинских спортсменов, которые завоевали третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Люди держали в руках воздушные шары цвета украинского флага, плакаты в честь спортсменов и цветы.

Читайте такжеПаралимпийцы посвятили победу в Рио воинам АТОВ честь возвращения паралимпийцев в аэропорту была организована небольшая сцена, с которой перед спортсменами выступили, в чатсности, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, глава комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный, глава Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич.

"Я позволю себе сказать то, о чем мы все говорили в Рио-де-Жанейро. Мы обращаемся к украинской власти с просьбой увидеть, услышать и двигаться к тем, кто сегодня имеет ограниченные права и возможности. Ради которых мы побеждали и среди которых есть много ребят, вернувшихся из зоны АТО. Я хотел бы, чтобы украинская власть осознала возможность этих людей, которые могут побеждать в мире и Европе во имя Украины.

Я хотел бы обратиться к украинской власти с просьбой обеспечить соответствующий уровень социальной поддержки людей с инвалидностью, обеспечить их права. Потому что эти люди могут делать невероятные вещи и подвиги во имя Украины. Об этом мы говорили в далеком Рио, собравшись после соревнований", - заявил Сушкевич.

Мероприятие завершилось выступлением музыкантов.

Напомним, сборная Украина завоевала 117 медалей, в том числе 41 золотую, на Паралимпиаде-2016. Такой результат позволил ей занять третье место в медальном зачете Игр, уступив лишь Китаю и Великобритании.