Рада аплодисментами поздравила паралимпийскую сборную Украины

11:09, 22 сентября 2016
Рио-2016
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Верховная Рада Украины аплодисментами поздравила паралимпийскую сборную Украины, спортсмены которой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро установили 22 мировых рекорда и 32 - паралимпийских.

Українські паралімпійці завоювали 117 медалей і зайняли третє місце в командному заліку / facebook.com/dmitry.bulatov

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что сегодня ночью вернулась паралимпийская сборная Украины из Рио-де-Жанейро. 

“В командном зачете сборная заняла, как вы знаете, третье место. Украинские паралимпийцы завоевали 117 медалей - 41 золотую, 37 - серебряных и 39 - бронзовых”, - сказал спикер.

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“Под флагом Украины наши спортсмены установили 22 рекорда мира и 32 паралимпийских рекорда”, - подчеркнул Парубий.

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