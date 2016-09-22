Рада аплодисментами поздравила паралимпийскую сборную Украины
11:09, 22 сентября 2016Рио-2016
431
Верховная Рада Украины аплодисментами поздравила паралимпийскую сборную Украины, спортсмены которой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро установили 22 мировых рекорда и 32 - паралимпийских.
Украинские паралимпийцы завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете / facebook.com/dmitry.bulatov
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что сегодня ночью вернулась паралимпийская сборная Украины из Рио-де-Жанейро.
“В командном зачете сборная заняла, как вы знаете, третье место. Украинские паралимпийцы завоевали 117 медалей - 41 золотую, 37 - серебряных и 39 - бронзовых”, - сказал спикер.
Читайте такжеПаралимпийцы посвятили победу в Рио воинам АТО
“Под флагом Украины наши спортсмены установили 22 рекорда мира и 32 паралимпийских рекорда”, - подчеркнул Парубий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter