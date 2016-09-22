Рада аплодисментами поздравила паралимпийскую сборную Украины

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что сегодня ночью вернулась паралимпийская сборная Украины из Рио-де-Жанейро.

“В командном зачете сборная заняла, как вы знаете, третье место. Украинские паралимпийцы завоевали 117 медалей - 41 золотую, 37 - серебряных и 39 - бронзовых”, - сказал спикер.

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“Под флагом Украины наши спортсмены установили 22 рекорда мира и 32 паралимпийских рекорда”, - подчеркнул Парубий.