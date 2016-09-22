Паралимпийцы посвятили победу в Рио воинам АТО

Встречать наших спортсменов в аэропорту "Борисполь" пришли несколько сотен человек, сообщает ТСН.

Паралимпийцы посвятили свою победу воинам АТО, которые защищают сейчас суверенитет Украины на востоке и некоторые из них возвращаются домой с инвалидностью.

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Министр спорта Украины Игорь Жданов во время встречи спортсменов заверил, что в 2018 году премии для паралимпийцев будут на таком же уровне, как и для спортсменов олимпийской сборной.

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич со своей стороны обратился к украинской власти с призывом решить проблемы тех, кто имеет ограниченные возможности и обеспечить им должный уровень жизни. Он отметил, что Игры в Рио доказали, что эти люди могут побеждать.

В ночь на 22 сентября приехала большая, но не вся часть призеров и членов национальной паралимпийской команды Украины. Вторая и третья часть паралимпийцев прибудет завтра.