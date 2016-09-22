Минспорта выплатило премии призерам Паралимпийских игр - министр

Об этом на своей странице в Facebook написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Хочу сообщить приятную новость. Всем спортсменам-паралимпийцам сборной Украины, завоевавшим награды на Паралимпиаде в Рио, выплачены заслуженные государственные призовые. Министерство молодежи и спорта сработало оперативно, средства поступили на карточки спортсменов", - сказано в сообщении.

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Министр выразил благодарность спортсменам за их самоотверженный труд и героическую борьбу на международной спортивной арене.

Ранее УНИАН сообщал, что победы украинских спортсменов на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро обойдутся государственному бюджету Украины в 3,3 миллиона долларов призовых. Министерство молодежи и спорта обещает своевременно выплатить спортсменам заслуженные деньги.

Напомним, сборная Украины завершила участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, собрав 117 медалей, среди которых 41 золотая. Это лучшие результаты в истории национальной паралимпийской команды.