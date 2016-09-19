Украинские паралимпийцы получат от государства 3,3 миллиона долларов призовых

Победы украинских спортсменов на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро обойдутся государственному бюджету Украины в 3,3 миллиона долларов призовых. Об этом сообщает издание "Україна молода".

Министерство молодежи и спорта Украины обещает своевременно выплатить паралимпийцам премии. К 22 сентября каждый спортсмен должен получить на свою карточку государственные премиальные.

Обладатели золотых медалей получат по 40 тысяч долларов, серебряные призеры - по 26 тысяч долларов и бронзовые - по 18 тысяч долларов. Призовые выплачиваются по курсу Национального банка Украины в день зачисления средств на карточку.

Поскольку сборная Украины завоевала в Рио-де-Жанейро 41 золотую медаль, общая выплата вознаграждений паралимпийским чемпионам составит 1,64 миллиона долларов. Серебряные (37 медалей) и бронзовые призеры (39 медалей) получат 962 тысячи И 702 тысяч соответственно.

Подсчет показывает, что общая сумма выплат призовых украинским паралимпийцам составит ровно 3 304 000 долларов США.

Как сообщал УНИАН, на Паралимпиаде-2016 украинские спортсмены установили 109 рекордов в трех видах спорта.