На Играх-2016 украинские паралимпийцы установили 109 рекордов

Паралимпийцы Украины на Играх в Рио-де-Жанейро установили 109 рекордов в трех видах спорта. Об этом в Facebook сообщил Национальный паралимпийский комитет Украины.

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В плавании установлено 94 рекорда, в легкой атлетике – 14, в пауэрлифтинге – 1 рекорд.

Среди них 22 рекорда мира – 19 в плавании, 3 – в легкой атлетике.

Также 32 паралимпийских рекорда (26 в плавании, 5 – по легкой атлетике и 1 с пауерлифтинге), 54 рекорда Европы (49 – в плавании, 6 – в легкой атлетике).

Как сообщалось, для Украины эти игры стали рекордными и по количеству медалей наша сборная завоевала 41 золотую осталась на третьей позиции в медальном зачете Паралимпиады. В США осталось 40 медалей высшей пробы. Страной-победителем стала сборная Китая, набравшая 239 медалей, в том числе 107 золотых. Второе место заняла Великобритания - 147 медалей, из которых 64 высочайшей пробы.