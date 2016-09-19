Помпезное закрытие рекордной для Украины Паралимпиады-2016 (фоторепортаж)

18 сентября на олимпийском стадионе "Маракана" состоялось помпезное закрытие Паралимпийских игр. Следующие состоятся в Токио в 2020 году.

Для Украины эта Паралимпиада стала рекордной – наша сборная завоевала 41 золотую медаль и оказалась на третьей позиции в медальном зачете.

В США осталось 40 медалей высшей пробы. Страной-победителем Паралимпиады стала сборная Китая, набравшая 239 медалей, в том числе 107 золотых. Второе место заняла Великобритания - 147 медалей, из которых 64 высшей пробы.