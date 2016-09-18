Сборная Украины завершила Паралимпиаду на третьем месте в медальном зачете

Сборная Украины завершила участие в Паралимпийских играх на третьем месте в медальном зачете.

Украинские спортсмены сегодня, в последний день Паралимпиады, не принимали участие в соревнованиях. При этом в медальном зачете "желто-синих" могла обойти команда США, которая отставала в медальном зачете на одну медаль.

Тем не менее, в финале турнира по регби на колясках команда США уступила Австралии, в женском марафоне американки ограничились серебрянной и бронзовой медалью, а в мужском марафоне представители Соединенных Штатов не попали на пьедестал вовсе.

Таким образом, Украина, завоевав 41 золотую медаль, осталась на третьей позиции в медальном зачете Паралимпиады. У США осталось 40 медалей высшей пробы.

Страной-победителем Паралимпиады стала сборная Китая, которая набрала 239 медалей, в том числе 107 золотых. Второе место заняла Великобритания - 147 медалей, из которых 64 наивысшей пробы.