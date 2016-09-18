Украина завершила участие в Паралимпиаде, взяв рекордные 117 медалей

Сборная Украины завершила участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, собрав 117 медалей, среди которых 41 золотая. Это лучшие результаты в истории национальной паралимпийской команды.

Предыдущий украинский рекорд был установлен во время Паралимпиады-2012 в Лондоне, когда "желто-синие" взяли 84 медали, из которых 32 были золотыми.

Отметим, что в течение вчерашнего дня сборная Украины завоевала 11 медалей. Среди них три золота, четыре серебра и четыре бронзы.

Как сообщал УНИАН, золотые медали добыли пловцы Елизавета Мережко, Максим Веракса и Анна Стеценко.

Серебро завоевали мужская сборная Украины по плаванию в эстафете 400 х 100 комплексом (Юрий Божинский, Денис Дубров, Максим Крипак и Евгений Богодайко), пловцы Виктория Савцова и Ярослав Денисенко, а также спринтерша Оксана Боторчук.

Бронза на счету пловцов Александра Комарова, Ильи Еременко, Андрея Деревинского и спринтерши Лейлы Аджаметовой.

На данный момент сборная Украины занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, но в течение сегодняшнего соревновательного дня ее может обогнать сборная США, у которой на данный момент 40 золотых медалей и 112 медалей всего.