Украинские спортсмены уже собрали 106 наград Паралимпиады-2016

Как сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, сегодня паралимпийцы завоевали 3 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Всего 14 медалей.

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Украинцы удерживают третью строчку на Паралимпиаде в Рио, побив абсолютно все предыдущие рекорды выступления на Играх.

Так, по результатам командных соревнований по настольному теннису золотую медаль получили Виктор Дидух, Максим Николенко и Михаил Попов.

Чемпионом стала украинская сборная команда по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, которые выиграли у команды Ирана со счетом 2:1.

Золотую награду в плавании на дистанции 100 м вольным стилем получила Анна Стеценко. Всего сегодня украинцы завоевали в соревнованиях по плаванию 5 серебряных и 4 бронзовые награды.

В соревнованиях по легкой атлетике спортсмены получили 2 медали - серебро и бронзу.