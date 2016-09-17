Украинские футболисты и теннисисты выиграли два золота Паралимпиады

В Рио-де-Жанейро завершились соревнования Паралимпиады по футболу и настольному теннису (мужчины, командные соревнования), где сборные Украины завоевали две золотые награды, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинские футболисты в финальном матче сошлись с командой Ирана, которая, в свою очередь, в полуифнале обыграла Бразилию. Украинцы до этого обыграли хозяев Паралимпиалы бразильцев в матче группового этапа и, таким образом, в матче за золото сошлись объективно, две сильнейший команды турнира.

В решающем матче украинцы имели преимущество, которое воплотили в гол на 26-й минуте - отличился Владимир Антонюк. Наша команда продолжала владеть преимуществом и в дальнейшем и должна была доводить дело до победы еще в основное время, но результативный удар удался соперникам. Счет сравнял Мехди Джамали - 1:1. А в дополнительное время, на 65-й минуте, решающий удар нанес Артем Красильников - 2:1.

В свою очередь, в мужском командном турнире по настольному теннису, сборная Украины обыграла команды Германии, Великобритании и Швеции с одинаковым счетом - 2:0. Наша команда на этом турнире выступала в составе - Виктор Дидух, Михаил Попов и Максим Николенко.

Таким образом, на данный момент в копилке сборной Украины 37 золотых наград, 30 серебряных и 34 бронзовых - 101 медаль.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 7 по 18 сентября.