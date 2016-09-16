Украинские пловцы завоевали еще два золота Паралимпиады в Рио - всего 34 золота

В Рио-де-Жанейро завершились соревнования 8-го дня Паралимпиады в плавании, где украинские спортсмены завоевали две золтые награды, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионами Паралимпиады стали Максим Крипак и Евгений Богодайко.

В заплыве на 100 метров брассом (категория SB6) Богодайко преодолел дистанцию за 1 минуту 18,71 секунды.

На финише он существенно опередил Нельсона Криспина Крозо из Колумбии (1:21,47) и немца Торбена Шмидтке (1:23,47).

В свою очередь, Крипак на дистанции 400 метров вольным стилем (категория S10) показал результат 3:57.71, опередив своего соотечественника Дениса Дуброва (4:00.11) и канадца Бенуа Хью (4:04.63).

Еще одно серебро на дистанции 200 метров вольным стилем (категория S3) завоевал Дмитрий Виноградец, показавший результат 3:09.77. Он проиграл Венпану Хуангу из Китая (3:09.04), но существенно обошел его соотечественника Ханхуа Ли (3:23.10).

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 87 медалей - 34 золотых, 26 серебряных и 27 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада в Рио проходит с 7 по 18 сентября.