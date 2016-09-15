Каноист Емельянов выиграл 32-е золото Паралимпиады для Украины
21:42, 15 сентября 2016Рио-2016
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Спортсмен выиграл гонку в классе KL3.
Reuters
В Рио-де-Жанейро разыграны первые комплекты наград восьмого соревновательного дня Паралимпиады, где в гребле на байдарках и каноэ золото завоевал украинец Сергей Емельянов.
Наш спортсмен выиграл гонку на каноэ в классе KL3.
Украинец финишировал с результатом 39,810 секунды.
Вторым финишировал немец Том Кирей отставший более чем на секунду (39,909), третьим - Кайо Рибейро де Карвальо из Бразилии (40,199).
Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины уже 82 награды - 32 золота, 23 серебра и 27 бронз.
Паралимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 7 по 18 сентября.
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