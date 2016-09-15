Каноист Емельянов выиграл 32-е золото Паралимпиады для Украины

В Рио-де-Жанейро разыграны первые комплекты наград восьмого соревновательного дня Паралимпиады, где в гребле на байдарках и каноэ золото завоевал украинец Сергей Емельянов.

Наш спортсмен выиграл гонку на каноэ в классе KL3.

Украинец финишировал с результатом 39,810 секунды.

Вторым финишировал немец Том Кирей отставший более чем на секунду (39,909), третьим - Кайо Рибейро де Карвальо из Бразилии (40,199).

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины уже 82 награды - 32 золота, 23 серебра и 27 бронз.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 7 по 18 сентября.