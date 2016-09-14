Украинские футболисты разгромили Голландию и пятый раз подряд вышли в финал Паралимпиады

На стадионе "Деодоро" в Рио-де-Жанейро состоялся полуфинальный матч футбольного турнира Паралимпиады (по 7 игроков в команде), в котором сборная Украины разгромила команду Нидерландов со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Хет-триком в этом матче отметился капитан команды Владимир Антонюк. Еще один гол на счету Олега Лэня.

Таким образом, украинцы одержали четвертую победу подряд на нынешнем турнире и вышли в финал. Ранее, на групповом этапе наша команда побеждала Ирландию (6:0), Великобританию (2:1) и Бразилию (2:1). Набрав макисмально возможные 9 очков команда вышла в полуфинал с 1-го места в группе.

В финале украинцы сыграют с победителем матча Иран - Бразилия.

Игра за золотые медали состоится 16 сентября.

Сборная Украины по футболу 7х7 (ДЦП) на пятой Олимпиаде подряд выходит в финал турнира. Ранее, в 2000 и 2012-м годах украинцы проигрывали решающий матч и завоевывали серебро. В 2004 и 2008 годах команда становилась чемпионом Паралимпиады.