Паралимпийский чемпион Демчук посвятил свою награду защитникам Украины (видео)

Паралимпийский чемпион в фехтовании Андрей Демчук свою награду посвятил защитникам Украины, сообщает ТСН Проспорт.

Победитель отметил также, что хочет, чтобы Украина была свободной и жила в мире.

Шестой день Паралимпиады принес Украине еще 11 медалей. 5 из них золотые. В общем мы имеем уже 72 награды, 27 из них высшей пробы. В медальном зачете наша команда уверенно держится на третьем месте, впереди нас - Китай и Великобритания.