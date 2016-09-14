Паралимпийский чемпион Демчук посвятил свою награду защитникам Украины (видео)
13:04, 14 сентября 2016Рио-2016
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Спортсмен выиграл соревнования в фехтовании.
Reuters
Паралимпийский чемпион в фехтовании Андрей Демчук свою награду посвятил защитникам Украины, сообщает ТСН Проспорт.
Победитель отметил также, что хочет, чтобы Украина была свободной и жила в мире.
Шестой день Паралимпиады принес Украине еще 11 медалей. 5 из них золотые. В общем мы имеем уже 72 награды, 27 из них высшей пробы. В медальном зачете наша команда уверенно держится на третьем месте, впереди нас - Китай и Великобритания.
Паралимпийский чемпион свою награду посвятил защитникам Украины
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