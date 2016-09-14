Легкоатлетка Зубковская завоевала 27-е золото Паралимпиады для Украины

В Рио-де-Жанейро завершился шестой соревновательный день Паралимпиады-2016, где в рамках вечерней программы соревнований украинская легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала 27-ю золотую награду для нашей команды, сообщает официальный сайт соревнований.

В секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6 метров 11 сантиметров. Украинка обошла в итоговой таблице, в частности, Елену Чебану из Азербайджана - 5,56 метра, а аткже Линду Хамри из Алжира - 5,53.

Таким образом, на счету нашей команды уже 27 золотых медалей, 21 серебряная и 24 бронзовых - 72 награды. Украинцы по-прежнему отстают от команд Китая (63-51-33, 147) и Великобритании (34-18-23, 75).

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 проходит в Бразилии с 7 по 18 сентября.