Украинцы завоевали еще три золотые медали Паралимпиады в плавании и одну - в стрельбе: довели число побед до 26

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошли соревнования по стрельбе и плаванию, где сборная Украины завоевала четыре золотые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

В стрельбе Василий Ковальчук набрал 211,7 балла, представителей Южной Кореи и США.

В плавательном бассейне Рио на данную минуту на счету украинцев три золота.

На дистанции 400 метров вольным стилем в категории S6 Елизавета Мережко опередила на финише соперниц в борьбе за награды из Китая и Великобритании. На 200-метровке комплексным плаванием в категории SM7 лучшим оказался Евгений Богодайко, который на финише был быстрее спортсменов из США и Австралии. А на 100-метровке вольным стилем в категории S10 не нашлось равных Максиму Крипаку, которому компанию на пьедестале почета составили два представителя Бразилии.

Таким образом, на данный момент у сборной Украины 26 золотых медалей, 20 серебряных и 23 бронзовые - 69 наград. Команда по-прежнему находится на 3-м месте в медальном зачете, уступая Китаю и Велиобритании.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 7 по 18 сентября.