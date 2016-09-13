Грустный секрет паралимпийского успеха

Украинский прыгун в длину Руслан Катышев завоевал одну из первых медалей для нашей страны на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Для полностью незрячего спортсмена это уже третье участие в Играх - в 2008-м году в Пекине он занял скромное шестое место, а вот в 2012-м году в Лондоне завоевал золотую медаль. Тем не менее, даже после такого триумфа одессит долго не мог получить обещанную ему от горсовета квартиру - вместо нового жилья ему предоставляли отписки и предложения стать в очередь под «стотысячным» номером. В результате, разменять маленькую комнату в аварийном доме на трехкомнатную квартиру Катышеву и его семье (жена и дочь - также инвалиды по зрению) удалось лишь после того, как СМИ создали резонанс вокруг проблемы. Этот случай можно назвать счастливым, но с подобными проблемами сталкивается множество других паралимпийцев, и далеко не каждому удается найти рядом людей, которые готовы им действенно помочь.

В столице Украины человек на инвалидной коляске все еще не может самостоятельно добраться из спального района в центр города, не пройдя настоящее испытание. В этой ситуации льготный проезд в транспорте выглядит для многих инвалидов как издевка.

Проблемы инвалидов в Украине общеизвестны, а при желании их можно обнаружить, просто оглянувшись по сторонам. Увы, в ХХI веке даже установка пандусов в Украине преподносится как значительная социальная акция, а желание супермаркета набирать в сотрудники людей с проблемами слуха вызывает в социальных сетях восклицательные крики о "перемоге". Пока в развитых странах эти вещи давно воспринимаются как норма, в столице Украины человек на инвалидной коляске все еще не может самостоятельно добраться из спального района в центр города, не пройдя настоящее испытание. В этой ситуации льготный проезд в транспорте выглядит для многих инвалидов как издевка. Много ли вы видели колясочников в вагонах метро?

С интеграцией инвалидов в общество ситуация обстоит еще хуже. Предприятиям, которые по закону обязаны отдавать определенный процент рабочих мест инвалидам, гораздо проще отказаться от таких сотрудников и перечислить компенсацию в специальный фонд. Государство может кивнуть на инертность и безынициативность людей с ограниченными способностями, но оно само едва ли создает условия для того, чтобы мотивировать их быть полноценными членами социума, со своей работой и своим хобби. В результате, начиная с детского возраста, множество инвалидов в Украине вынуждены не столько жить, сколько существовать.

Причем тут Паралимпиада? При том, что отвратительное отношение украинских чиновников и украинского общества к людям с проблемами здоровья служит ключевым драйвером для успешных выступлений наших спортсменов в соревнованиях. В развитых странах спорт является всего лишь одной из сфер деятельности, где люди с ограниченными возможностями могут себя проявить. Они защищены в правах, а участие в Играх для них - порой всего лишь реализация собственного хобби. Для украинских инвалидов спорт – это чуть ли не единственная сфера, в которой они способны заявить о себе как о личностях и получить признание.

Уже в пятый день Паралимпиады Украина завоевала 60 медалей и идет на третьем месте в общем зачете, уступая лишь Китаю и Великобритании.

Отличие спорта инвалидов в Украине заключается еще и в том, что в нашей стране он поставлен на профессиональные рельсы. Здесь все по-серьезному - успеха добиваются лишь те спортсмены, которые соблюдают плотный график тренировок, имеют максимальную мотивацию и пашут до седьмого пота. При этом высокая массовость и, как следствие, конкуренция привели к тому, что уже в пятый день Паралимпиады Украина завоевала 60 медалей и идет на третьем месте в общем зачете, уступая лишь Китаю и Великобритании.

Впрочем, такие успехи не могли бы появиться без создания соответствующей системы подготовки. После развала СССР эта система была построена в Украине с нуля и во многом благодаря одному человеку - Валерию Сушкевичу, нынешнему главе Национального комитета спорта инвалидов Украины. На Паралимпиаде-1996 Украина завоевала лишь шесть медалей, в том числе, одну золотую. С тех пор количество участников паралимпийского движения в стране лишь растет, что и выливается в нынешние успехи. Говорят цифры: в Украине существует 27 региональных центров "Инваспорт", 109 отделений "Инваспорта" функционирует в различных областях страны, имеется 174 физкультурно-спортивных и оздоровительных клубов инвалидов, 27 детско-юношеских школ инвалидов. Ежегодно в стране проводится более 250 соревнований для спортсменов с поражением органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта. Де-факто система развития спорта инвалидов в Украине является одной из лучших в мире.

За золотую медаль на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинцы получат по 40 тысяч долларов, но уже через два года эта сумма может вырасти до 125 тысяч долларов, как у олимпийцев.

Разумеется, этого не могло бы произойти без поддержки государства, и тут снова нужно отдать должное Сушкевичу, который год за годом убеждает власти в том, что паралимпийские успехи могут приносить Украине международный авторитет. Репутация функционера, который сам передвигается на инвалидной коляске, говорит сама за себя, и потому Украина не жалеет денег на его подопечных. За золотую медаль на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинцы получат по 40 тысяч долларов, но уже через два года эта сумма может вырасти до 125 тысяч долларов, как у олимпийцев. Сушкевич вновь убедил государство пойти навстречу спортсменам-инвалидам.

В журналистской спортивной среде уже давно ходит история-миф про неизвестного украинского паралимпийца, который не желает заниматься лечением собственного зрения до тех пор, пока может участвовать в Паралимпиадах, выигрывать медали и получать за них вознаграждение. Не так уж важно, правдива ли эта легенда, гораздо важнее, что, зная наши реалии, в нее достаточно легко поверить. И говорит она как раз об отношении страны к инвалидам, ведь заработать деньги на достойную жизнь иным способом большинству из них невозможно.

Потому неудивительно, что на Паралимпийские игры в Рио Украина отправила рекордное количество участников, а со временем оно, вероятно, будет лишь расти. Правда, каждая новая украинская медаль Паралимпиады - это не только повод для гордости за страну, но и напоминание, что нашей стране с отношением к инвалидам что-то не так.

Алексей Игнатенко​