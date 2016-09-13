Сборная Украины уже завоевала 22 золота Паралимпиады и сохраняет 3-е место в медальном зачете

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился 5-й соревновательный день Паралимпиады-2016, по итогам которого сборная Украины сохранила третье место в медальном зачете соревнований, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды 61 награда.

У украинцев 22 золотые медали, 19 серебряных и 20 бронзовых.

В понедельник украинские спортсмены завоевали 12 наград - 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Наша сборная по-прежнему уступает командам Китая (50-40-28, 118) и Великобритании (28-16-19, 63). Вместе с тем, украинцы опережают команды США (16-17-13, 46) и Бразилии (9-19-9, 35).

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 7 по 18 сентября.