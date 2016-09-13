Пловец Дубров стал двукратным чемпионом Паралимпиады
09:58, 13 сентября 2016Рио-2016
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Украинец победил в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем.
Reuters
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился очередной соревновательный день Паралимпиады в плавании, где золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10 завоевал украинец Денис Дубров, сообщает официальный сайт соревнований.
Наш спортсмен преодолел дистанцию за 54,71 секунды.
В борьбе за медали украинец опередил своего соотечественника Максима Крипака (54,90) и Андре Бразила из Бразилии (56,50).
Медаль Дуброва стала 22-й золотой для сборной Украины на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Как сообщал УНИАН, соревнования проходят с 7 по 18 сентября.
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