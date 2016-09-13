Пловец Дубров стал двукратным чемпионом Паралимпиады

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился очередной соревновательный день Паралимпиады в плавании, где золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10 завоевал украинец Денис Дубров, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 54,71 секунды.

В борьбе за медали украинец опередил своего соотечественника Максима Крипака (54,90) и Андре Бразила из Бразилии (56,50).

Медаль Дуброва стала 22-й золотой для сборной Украины на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал УНИАН, соревнования проходят с 7 по 18 сентября.