Украинец Демчук стал чемпионом Паралимпиады в фехтовании на саблях
23:37, 12 сентября 2016Рио-2016
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Золотая медаль львовского спортсмена стала 21-й для Украина на Играх в Рио-де-Жанейро.
Reuters
Украинец Андрей Демчук завоевал золотую медаль Паралимпиады-2016 в фехтовании на саблях среди спортсменов-колясочников.
В финале саблист из Львова победил венгра Ричарда Освата со счетом 15:8.
Эта золотая медаль стала 21-й для Украины на Играх в Рио-де-Жанейро и третьей в течение пятого дня соревнований.
Как сообщал УНИАН, ранее золото Паралимпиады-2016 выиграли спринтер Игорь Цветов и фехтовальщик Антон Дацко. Всего в активе Украины 54 медали Игр.
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