Украинец Демчук стал чемпионом Паралимпиады в фехтовании на саблях

Украинец Андрей Демчук завоевал золотую медаль Паралимпиады-2016 в фехтовании на саблях среди спортсменов-колясочников.

В финале саблист из Львова победил венгра Ричарда Освата со счетом 15:8.

Эта золотая медаль стала 21-й для Украины на Играх в Рио-де-Жанейро и третьей в течение пятого дня соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее золото Паралимпиады-2016 выиграли спринтер Игорь Цветов и фехтовальщик Антон Дацко. Всего в активе Украины 54 медали Игр.