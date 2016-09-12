Саблист Дацко выиграл для Украины первое золото Паралимпиады в фехтовании

Украинец Антон Дацко завоевал золотую медаль Паралимпиады-2016 в фехтовании на саблях среди спортсменов-колясочников.

В финале 33-летний саблист победил грека Панайотиса Триантафиллу со счетом 15:7. На предудущих стадиях соревнования ему уступили поляк Адриан Кастро, француз Марк-Андре Кратер, американец Джой Бринсон и итальянец Алессио Сарри.

Отметим, что Дацко также является серебряным призером Паралимпиады-2012 в Лондоне. Его сегодняшняя медаль стала 20-й для Украины на Играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал УНИАН, ранее золото Паралимпиады-2016 выиграл украинский спринтер Игорь Цветов.