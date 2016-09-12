Саблист Дацко выиграл для Украины первое золото Паралимпиады в фехтовании
23:25, 12 сентября 2016Рио-2016
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В финальном поединке украинец победил грека Панайотиса Триантафиллу.
Reuters
Украинец Антон Дацко завоевал золотую медаль Паралимпиады-2016 в фехтовании на саблях среди спортсменов-колясочников.
В финале 33-летний саблист победил грека Панайотиса Триантафиллу со счетом 15:7. На предудущих стадиях соревнования ему уступили поляк Адриан Кастро, француз Марк-Андре Кратер, американец Джой Бринсон и итальянец Алессио Сарри.
Отметим, что Дацко также является серебряным призером Паралимпиады-2012 в Лондоне. Его сегодняшняя медаль стала 20-й для Украины на Играх в Рио-де-Жанейро.
Как сообщал УНИАН, ранее золото Паралимпиады-2016 выиграл украинский спринтер Игорь Цветов.
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