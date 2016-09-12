Украинец Цветов выиграл золото Паралимпиады в беге на 200 метров

19:24, 12 сентября 2016
Рио-2016
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Игорь Цветов выиграл свою вторую медаль Игр в Рио-де-Жанейро.

Reuters

Украинский легкоатлет Игорь Цветов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, показав лучшее время в беге на 200 метров.

Цветов, выступающий в категории Т35 (для спортсменов с церебральным параличем) преодолел дистанцию за 25,11 секунды, установив персональный рекорд. Эта медаль стала 19-й для Украины на Паралимпиаде-2016.

Вторым к финишу пришел бразилец Фабио Да Силва Бординьон, третим - аргентинец Эрнан Баррето. 

Как сообщал УНИАН, ранее Цветов стал паралимпийским чемпионом в беге на 100 метров.

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