Украинец Цветов выиграл золото Паралимпиады в беге на 200 метров

Украинский легкоатлет Игорь Цветов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, показав лучшее время в беге на 200 метров.

Цветов, выступающий в категории Т35 (для спортсменов с церебральным параличем) преодолел дистанцию за 25,11 секунды, установив персональный рекорд. Эта медаль стала 19-й для Украины на Паралимпиаде-2016.

Вторым к финишу пришел бразилец Фабио Да Силва Бординьон, третим - аргентинец Эрнан Баррето.

Как сообщал УНИАН, ранее Цветов стал паралимпийским чемпионом в беге на 100 метров.