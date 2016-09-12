Вдохновляющий пример: как украинские паралимпийцы покоряют Рио (фоторепортаж)

17:10, 12 сентября 2016
Рио-2016
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По итогам четырех дней Паралимпиады украинские спортсмены занимают третье место в общем медальном зачете, завоевав 49 медалей.

REUTERS

По итогам четырех дней Паралимпиады украинские спортсмены уже завоевали 49 медалей - 18 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых.

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Таким образом, на данный момент команда украинских паралимпийцев занимает третье место в общем медальном зачете. Лидирует здесь Китай (39 золотых медалей), на втором месте идет команда Великобритании (23). За Украиной расположились США (13), Бразилия (6) и Узбекистан (6).

Такие успехи и воля наших спортсменов к победе не могут не вдохновлять.

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