Сборная Украины завоевала 12 медалей в четвертый день Паралимпиады

Украинские спортсмены завоевали шесть золотых медалей в четвертый день Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и находятся на третьем месте в медальном зачете Игр.

Также 11 сентября украинцы выиграли по три серебрянных и бронзовых награды.

Золотые медали выиграли гребец Роман Полянский, спринтерша Лейла Аджаметова, теннисистка Наталья Космина и пловцы Елизавета Мерешко, Денис Дубров и Алексей Федина.

Серебро на счету пловцов Виктории Савцовой и Максима Крипака, а также метательницы булавы Зои Овсий.

Бронзу выиграли прыгун в длину Дмитрий Прудников и пловцы Дмитрий Ванзенко и Сергей Паламарчук.

Всего у Украины по итогам четырех дней Паралимпиады 49 медалей - 18 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых. Лидирует в медальном зачете Китай (39 золотых медалей), на втором месте идет команда Великобритании (23). За Украиной расположились США (13), Бразилия (6) и Узбекистан (6).