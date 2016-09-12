Украинские пловцы завоевали все три медали в комплексном заплыве на 200 метров

В частности, золотую медаль завоевал Денис Дубров, показав результат 2:06.87. Кроме золотой медали Олимпиады, Денис этим результатом также установил мировой и личный рекорды.

Читайте такжеУкраинские пловцы завоевали три золота Паралимпиады за один день соревнований

Второе место и серебряную медаль завоевал еще один представитель команды Украины - Максим Крипак, показав результат 2:08.10.

А Дмитрий Ванзенко в этом же заплыве финишировал третьим, чем пополнил копилку медалей украинской сборной бронзой. Его результат - 2:10.48.

Таким образом, украинская сборная продолжает занимать третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Всего в активе Украины на данный момент 18 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Отметим, что в медальном рейтинге наши спортсмены продолжают уступать лишь Китаю и Великобритании. При этом, по общему количеству медалей сборная украины занимает также третье место.