Украинские пловцы завоевали все три медали в комплексном заплыве на 200 метров
На Паралимпиаде в Рио украинские пловцы завоевали все три медали в комплексном индивидуальном заплыве на 200 метров (категория SM10).
В частности, золотую медаль завоевал Денис Дубров, показав результат 2:06.87. Кроме золотой медали Олимпиады, Денис этим результатом также установил мировой и личный рекорды.
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Второе место и серебряную медаль завоевал еще один представитель команды Украины - Максим Крипак, показав результат 2:08.10.
А Дмитрий Ванзенко в этом же заплыве финишировал третьим, чем пополнил копилку медалей украинской сборной бронзой. Его результат - 2:10.48.
Таким образом, украинская сборная продолжает занимать третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Всего в активе Украины на данный момент 18 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей.
Отметим, что в медальном рейтинге наши спортсмены продолжают уступать лишь Китаю и Великобритании. При этом, по общему количеству медалей сборная украины занимает также третье место.