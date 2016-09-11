Украинка Космина выиграла золото в настольном теннисе на Паралимпиаде-2016

Украинка Наталья Космина стала чемпионкой паралимпийских соревнований по настольному теннису.

В финале она победила представительницу Польши Кристину Семенечку со счетом 3:0 (11:7, 11:6, 11:5). Ранее на турнирном пути она обыграла Муй Вуй Нг (3:2) и Ка Ман Вонг (3:2) из Гонконга, а также полячку Дороту Новацку (3:0).

Отметим, что 34-летняя Наталья Космина представляет город Николаев и выступает на Паралимпиаде в классе 11 (умственные отклонения).

Золотая медаль Косминой стала 15-й для Украины на Паралимпиаде-2016 и третьей в течение 4-го дня Игр. Ранее золото для Украины добыли гребец Роман Полянский и спринтерша Лейла Аджаметова.