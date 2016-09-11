Украинка Космина выиграла золото в настольном теннисе на Паралимпиаде-2016
23:36, 11 сентября 2016Рио-2016
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В финале николаевская спортсменка победила полячку Кристину Семенечку.
Космина выиграла для Украины 15-ю медаль / blind.tech
Украинка Наталья Космина стала чемпионкой паралимпийских соревнований по настольному теннису.
В финале она победила представительницу Польши Кристину Семенечку со счетом 3:0 (11:7, 11:6, 11:5). Ранее на турнирном пути она обыграла Муй Вуй Нг (3:2) и Ка Ман Вонг (3:2) из Гонконга, а также полячку Дороту Новацку (3:0).
Отметим, что 34-летняя Наталья Космина представляет город Николаев и выступает на Паралимпиаде в классе 11 (умственные отклонения).
Золотая медаль Косминой стала 15-й для Украины на Паралимпиаде-2016 и третьей в течение 4-го дня Игр. Ранее золото для Украины добыли гребец Роман Полянский и спринтерша Лейла Аджаметова.
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