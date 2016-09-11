Украинская легкатлетка Аджаметова выиграла золото на паралимпийской стометровке

Украинская легкоатлетка Лейла Аджаметова выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в беге на 100 метров для спортсменов категории T13 (с нарушением зрения).

Она пробежала дистанцию за 11,79 секунды, установив мировой рекорд.

Серебро в этой дисциплине завоевала Илс Хэйес из ЮАР, а бронзу - Ким Кросби из США. Еще одна украинка Елена Глебова пришла к финишу четвертой.

Как сообщал УНИАН, первую сегодняшнюю золотую медаль для Украины принес гребец Роман Полянский. Всего у Украины 14 золотых медалей Паралимпиады.