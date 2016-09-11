Украинская легкатлетка Аджаметова выиграла золото на паралимпийской стометровке
17:56, 11 сентября 2016Рио-2016
1206
Лейла Аджаметова выиграла для Украины 14-ю золотую медаль, заодно установив мировой рекорд.
Аджаметова выиграла золото на стометровке / blind.tech
Украинская легкоатлетка Лейла Аджаметова выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в беге на 100 метров для спортсменов категории T13 (с нарушением зрения).
Она пробежала дистанцию за 11,79 секунды, установив мировой рекорд.
Серебро в этой дисциплине завоевала Илс Хэйес из ЮАР, а бронзу - Ким Кросби из США. Еще одна украинка Елена Глебова пришла к финишу четвертой.
Как сообщал УНИАН, первую сегодняшнюю золотую медаль для Украины принес гребец Роман Полянский. Всего у Украины 14 золотых медалей Паралимпиады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter