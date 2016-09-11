Гребец Полянский выиграл для Украины 13-е золото Паралимпиады в Рио
16:56, 11 сентября 2016Рио-2016
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Роман Полянский установил паралимпийский рекорд в соревнованиях одиночек.
Reuters
Гребец Роман Полянский завоевал золотую медаль Паралимпиады-2016, которая стала 12-й для Украины на Играх в Рио-де-Жанейро.
Украинец преодолел дистанцию в 1000 метров в классе ASM1x за 4:39.56, установив паралимпийский рекорд. Серебро в этой дисциплине завоевал австралиец Эрик Хори, бронзу - британец Том Аггар.
Отметим, что соревнования по гребле на байдарках и каноэ впервые были включены в программу Паралимпийских игр.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины после трех дней Паралимпиады занимает третье место в медальном зачете.
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