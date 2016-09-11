Сборная Украины сохранила третье место в медальном зачете Паралимпиады-2016

Сборная Украины продолжает занимать третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро после трех дней соревнований.

Вчера украинские спортсмены выиграли 11 медалей, в том числе пять золотых. Всего в активе Украины 12 золотых, 10 серебрянных и 15 бронзовых медалей.

Таким образом, в медальном рейтинге "желто-синие" продолжают уступать лишь Китаю и Великобритании. При этом, по общему количеству медалей сборная Украина занимает второе место.

Как сообщал УНИАН, вчера "золото" Украине принесли пловцы Елизавета Мережко, Дмитрий Виноградец и Максим Крипак. Также победителями в своих соревнованиях стали Лидия Соловьева в пауэрлифтинге и Егор Дементьев в велотрэке.