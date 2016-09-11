Украинские пловцы завоевали три золота Паралимпиады за один день соревнований

В Рио-деЖанейро завершились финалы очередного дня соревнований в плавании, где сразу три золотые медали завоевали спортсмены сборной Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

в финальном заплыве женщин вольным стилем на дистанции 50 м. (категория S6) сильнейшей была Елизавета Мережко. На финише она опередила соотечественницу Викторию Савцову и Тиффани Томас Кейн из Австралии.

На дистанции 50 м. брассом у мужчин (категория S3) сильнейшим стал Дмитрий Виноградец. Серебряная медаль в этом виде соревнований досталась Венпану Хуангу из Китая, бронза - Винченцо Бони из Италии.

А в мужском заплыве на 100 метров на спине (категория S10) не было равных Максиму Крипаку. Вторым на финиш приплыл Оливер ван де Воорт из Нидерландов, третьим - еще один украинец Денис Дубров.

Кроме того, в мужском заплыве на 200 метров комплексным плаванием (категория SM13) украинцы завоевали серебро и бронзу. Победу в заплыве одержал Игорь Бокий (Беларусь), второе место на счету Ярослава Денисенко, третье - Даниила Чуфарова.

Таким образом, по окончании соревнований в плавании, на счету сборной Украины в общем медальном зачете уже 37 наград - 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей. Команда по-прежнему идет на 3-м месте в таблице, уступая сборным Китая и Великобритании.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 проходит в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.