Украинец Дементьев стал чемпионом Паралимпийских игр в велоспорте

В Рио-де-Жанейро завершился финал соревнований Паралимпиады в гонке преследования в велоспорте-треке, где победу одержал украинец Егор Дементьев, сообщает официальный сайт соревнований.

В финальной фазе соревнований наш спортсмен показал результат 4 минуты 37,708 секунды, почти на 7 секунд опередив австралийца Элистера Донахью. Бронза на счету Эдвина Фабиана Матиса Руисаиз Колумбии.

Этам едаль стала первой для Украины в велоспорте-треке на Играх в Бразилии.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 проходит в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.