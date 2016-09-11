Украинец Дементьев стал чемпионом Паралимпийских игр в велоспорте
02:13, 11 сентября 2016Рио-2016
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Наш спортсмен победил в гонке преследования на треке.
Дементьев принес первую медаль Паралимпиады Украине в велоспорте / firstline.com.ua
В Рио-де-Жанейро завершился финал соревнований Паралимпиады в гонке преследования в велоспорте-треке, где победу одержал украинец Егор Дементьев, сообщает официальный сайт соревнований.
В финальной фазе соревнований наш спортсмен показал результат 4 минуты 37,708 секунды, почти на 7 секунд опередив австралийца Элистера Донахью. Бронза на счету Эдвина Фабиана Матиса Руисаиз Колумбии.
Этам едаль стала первой для Украины в велоспорте-треке на Играх в Бразилии.
Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 проходит в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.
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