Украинец Назаренко завоевал серебро Паралимпиады в дзюдо

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершились соревнования Паралимпиады по дзюдо в весовой категории до 90 кг. у мужчин, где серебро завоевал украинец Александр Назаренко, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале наш спортсмен боролся с грузином Звиадом Гогочури и проиграл сопернику.

Бронзовые медали на счету Дартаньона Крокетта (США) и Шухрата Бобоева (Узбекистан).

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины уже 29 наград Паралимпиады - 8 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 проходит в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.