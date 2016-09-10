Украинские пловцы завоевали три золотые медали Паралимпиады

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился второй соревновательный день Паралимпиады-2016, где в соревнованиях по плаванию украинские спортсмены завоевали еще три золотые награды.

Чемпионами соревнований Рио-2016 стали Максим Крипак, Дмитрий Залевский и Екатерина Истомина.

В финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в категории S10 победил Крипак, который проплыл за 23,33 секунды. На финише он опередил бразильца Фелипе Родригеса (23,56) и еще одного украинца Дениса Дуброва (23,75) на счету которого бронза.

На дистанции 100 метров брассом в категории S11 Залевский показал результат 1 минута 06,66 секунды. Серебро с абсолютно одинаковым результатом 1:08,28 разделили Войцех Маковски из Польши и американец Брэдли Снайдер. Еще два украинца оказались за пределами пьедестала - Виктор Смирнов (4-е место) и Александр Мащенко (8).

В свою очередь, в женском финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем (категория S8) Истомина победила с результатом 1 минута 09.04 секунды, опередив Стефани Слейтер из Великобритании (1:10,32) и Джессику Лонг из США (1:10,53).

Также серебро в плавнии завоевала Оксана Хруль (50 м. баттерфляем, S6), а бронзу - Ирина Соцкая (100 м. брассом S2) и смешанная эстафетная команда на дистанции 4х50 м. вольным стилем.

Таким образом, после двух дней соревнований на счету сборной Украины 26 наград - 7 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых.

Наша команда идет на 3-м месте в медальном зачете, отставая только от паралимпийцев Китая (20-17-12, 49) и Великобритании (12-6-9, 27).

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 7 по 18 августа.