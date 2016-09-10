Легкоатлет Цветов и пловец Бойко стали чемпионами Паралимпиады

В Рио-де-Жанейро продолжается второй соревновательный день Паралимпиады-2016, где представители сборной Украины завоевали еще две золотые награды, сообщает официальный сайт соревнований.

В забеге на 100 метров Игорь Цветов показал результат 12,31 секунды, опередив Фабио до Силва Бордижони из Бразилии (12,66) и Эрнана Баррето из Аргентины (12,85).

В свою очередь, в заплыве на дистанции 100 метров на спине Геннадий Бойко преодолел дистанцию за 2 минуты 08,1 секунды. Он больше чем на 19 секунд обогнал Франческо Бателлу из Италии. Бронза на счету еще одного украинца Антона Кола, отставшего от итальянца всего на 0,39 секунды.

Чуть позже серебро в заплыве на 50 метров вольным стилем завоевал Евгений Богодайко.

Также бронзовые медали завоевали пловец Сергей Паламарчук и дзюдоист Александр Косинов.

На данный момент сборная Украины занимает 3-е место в медальном зачете - 4 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых наград, 19 медалей.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 проходит в Рио с 7 по 18 августа.