Дзюдоистка Черняк завоевала второе "золото" Украины на Паралимпиаде, дзюдоист Соловьев и Гусева - серебро

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершились соревнования по дзюдо Паралимпиады-2016 в весовой категории до 57 кг. у женщин, где золото завоевала украинка Инна Черняк, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале наша спортсменка поборола Аруйю Лисию Тейшейру да Силву из Бразилии.

Бронзу разделили две представительницы Японии - Юнко Хироси и Хана Сео.

В другой женской категории - до 63 кг. - Ирина Гусева в финале проиграла Дэлидевис Родригес (Куба).

У мужчин, в весовой категории до 73 кг. серебро завоевал Дмитрий Соловьев, который в решающей схватке за золото проиграл Рамилю Гасимову из Азербайджана.

Таким образом, у сборной Украины на Играх в Рио уже 2 золотые награды и 13 медалей всего.

В общекомандном зачете сборная Украины поднялась на 6-е место.