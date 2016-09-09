Дзюдоистка Черняк завоевала второе "золото" Украины на Паралимпиаде, дзюдоист Соловьев и Гусева - серебро
Наша спортсменка выиграла соревнования в весовой категории до 57 кг.
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершились соревнования по дзюдо Паралимпиады-2016 в весовой категории до 57 кг. у женщин, где золото завоевала украинка Инна Черняк, сообщает официальный сайт соревнований.
В финале наша спортсменка поборола Аруйю Лисию Тейшейру да Силву из Бразилии.
Бронзу разделили две представительницы Японии - Юнко Хироси и Хана Сео.
В другой женской категории - до 63 кг. - Ирина Гусева в финале проиграла Дэлидевис Родригес (Куба).
У мужчин, в весовой категории до 73 кг. серебро завоевал Дмитрий Соловьев, который в решающей схватке за золото проиграл Рамилю Гасимову из Азербайджана.
Таким образом, у сборной Украины на Играх в Рио уже 2 золотые награды и 13 медалей всего.
В общекомандном зачете сборная Украины поднялась на 6-е место.