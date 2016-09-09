Ольга Ковальчук завоевала десятую медаль Украины на Паралимпиаде

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершились соревнования Паралимпиады по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров у женщин, где серебряную награду завоевала украинка Ольга Ковальчук, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка в финале показала результат 191,2 балла.

Ковальчук уступила "золото" Сарех Джаванмардидодмани (193,4) из Ирана, но опередила бронзового призера Айсегюль Пехливанлар (172,3) из Турции.

Таким образом, в копилке сборной Украины уже 10 наград - 1 золото, 2 серебра и 7 бронз.

Как сообщал УНИАН, в первый ден соревнований Паралимпиады-2016 украинцы завоевали 9 медалей (7-1-1) и заняли 9-е место в медальном зачете.