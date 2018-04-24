Олимпийский чемпион Верняев: "Если бы я хотел уехать, уехал бы еще в 2012 году"

У отечественных болельщиков на Играх в Рио было совсем не так уж много поводов для радости. И одним из тех немногих, кто подарил повод для настоящей радости - причем, дважды - стал гимнаст Олег Верняев. Сначала он завоевал серебро в многоборье - самом престижном виде гимнастических соревнований, а спустя несколько дней, в финале упражнения на брусьях, стал олимпийским чемпионом.

Спустя три недели по окончании Игр, когда схлынули эмоции, чемпион проанализировал свое выступление в Рио, рассказал УНИАН о том, как его встретили дома и поделился планами на следующий 4-летний олимпийский цикл.

Олег, прошло три недели по завершении Игр, уже почувствовали себя олимпийским чемпионом? Какие ощущения?

Да, уже в полной мере ощутил себя чемпионом. Об этом не дают забывать ни обычные прохожие на улице, ни наши чиновники. Во-первых, стал гораздо более популярен. Люди в городе узнают, подходят, просят автографы, фотографируют меня и фотографируются со мной. Также со мной фотографируются чиновники, подарки с их стороны тоже очень приятны. Хотя, конечно, не в той мере, в которой хотелось бы.

Ну это традиционно. В первые недели после Олимпиад все чемпионы и призеры ощущают на себе повышенное внимание государства…

Мы ощущаем большое внимание СМИ, а не государства… Многочисленные интервью и внимание публики, безусловно, приятны. А государство… Да, есть отдельные подарки, есть традиционное в таких случаях денежное вознаграждение. Но что-нибудь существенное, вроде машины или квартиры, как это принято в других странах, - с этим у нас, к сожалению большие проблемы. Могли бы за Олимпиаду и наградить…

Отдельно хотел бы сказать про нашего мэра Виталия Кличко. Он выделил от Киева денежные премии за награды (120 тысяч гривень – за золотую медаль, 100 тысяч – за серебряную – УНИАН), выделил земельный участок. За это ему большое спасибо. Но, хотелось бы, также получить заслуженное от государства. Ведь чемпионами и призерами Олимпийских игр просто так не становятся. Я считаю, что мы действительно заслужили.

Кстати, насчет денежного вознаграждения от государства. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов буквально в первые дни после Игр отчитался, что деньги уже выплачены и поступили на банковские счета спортсменов…

Да, деньги были быстро выплачены. Мы уже все получили.

Вы лично получили вознаграждение и за золотую, и за серебряную медали?

Да. В этом никаких проблем нет. Все, что государство обещало, все выплачено.

Давайте вернемся к Играм в Рио и поговорим о не самых приятных вещах. Например, о судействе. Эмоции уже сошли на нет. Какое было судейство в многоборье турнира по гимнастике?

Знаете, я никогда не обсуждаю эти вопросы. Как расценили, так и расценили. Не хочу говорить об этом. Есть специалисты, у каждого из них свое мнение, они уже давали оценки судейству гимнастики на Олимпиаде.

Я заработал серебряную медаль. И потом заработал золотую. Я доволен своим результатом. Больше мне сказать по этому поводу нечего.

Вы помните свой «золотой» финал, упражнение на брусьях, или все выполнялось, как говорится, на автомате…

Конечно, все контролировал, все помню. Выступление получилось далеко не идеальным, сильно волновался. Были помарки, были и более значимые ошибки. Но, опять же, судьи поставили мне такую оценку, которую посчитали нужным. В какой-то степени мне повезло, так как основной конкурент – китаец - ошибался больше. Соответственно, ему сняли больше баллов, оценка была ниже.

Уже после окончания финала в брусьях, когда стали известны итоговые результаты и было понятно, что я стал олимпийским чемпионом, появилось ощущение большой радости и облегчения одновременно. Все-таки я не без оснований рассчитывал на золото Олимпийских игр. В этом 4-летнем цикле выигрывал награды крупнейших соревнований. В Рио хотел именно победить. И эта задача была реализована.

Почти сразу после финала в упражнении на брусьях, спустя менее часа, еще были соревнования в упражнении на перекладине, где вы заняли последнее 8-е место…

Честно говоря, здесь никаких задач перед собой уже не ставил. Выходил, чтобы получить удовольствие, выступить как можно лучше. Вместе с тем я прекрасно знаю свои возможности. В соревнованиях на этом снаряде я никогда не был фаворитом. Главное, что я должен был сделать, я сделал чуть раньше. Последний вид просто постарался отработать хорошо, чтобы поставить красивую точку.

Тот факт, что чемпион Игр в многоборье не попал в большинство финалов в отдельных упражнениях вас не удивляет?

Совсем нет. В многоборье очень часто на ведущих позициях гимнасты, которые ровно выступают на всех снарядах. Можно быть лидером на конкретном снаряде, выполнять упражнение на уровне оценки 15,7, но выступить намного хуже на других снарядах. И ты априори не будешь лучшим в многоборье. А если пройти все снаряды с оценкой около 15,5, то это и есть заявка на победу в многоборье.

Утимура (японский гимнаст Кохэй Утимура — УНИАН) вышел в финал в вольных упражнениях, где выступил неудачно – занял 5-е место. Но это ни о чем не говорит. У него есть две золотые медали – в многоборье и в командных соревнованиях. Какие вопросы могут быть к двукратному олимпийскому чемпиону?

Как вам вообще атмосфера в Рио? Не только на Олимпиаде, а околоолимпийская, на улицах города?

Впечатление от Олимпиады - среднее. Я уже побывал на многих крупных соревнованиях. Скажу так - видели лучше, видели и хуже. Разумеется, оборудование было высшего качества, на уровне мировых стандартов.

Что касается города, то нам настойчиво рекомендовали не выходить за периметр олимпийских объектов. Мы этой рекомендации строго придерживались и с нами ничего неприятного не произошло. Да, хотелось бы погулять по городу, посетить статую Христа, но ничего этого сделать не удалось. Где-то из-за отсутствия времени, где-то из-за безопасности…

Много ли слышали каких-то историй, связанных с инцидентами в Рио, от других атлетов?

Нет, не слышал. По-моему, инцидентов со спортсменами в Рио не было. С теми, я кем я общаюсь, точно все в порядке.

Вернемся из Рио в Украину. Ранее вы неоднократно жаловались на отсутствие оборудования. Однако за несколько месяцев до начала Игр снаряды привезли. Как в целом проходили последние месяцы подготовки к Играм, всего ли хватало спортсменам сборной Украины?

Смотрите, где-то за 3-4 месяца до старта Игр нам действительно обновили комплекты всех снарядов. И на последнем этапе подготовки к Играм, когда ты просто шлифуешь элементы, этого действительно хватило. Мы практически ни в чем не нуждались. Но нужно думать о будущем. Жить не только сегодняшним днем и конкретными соревнованиями – Олимпийскими играми в Рио.

Во-первых, на олимпийской базе в Конча-Заспе маленький зал. А у нас и мальчики, и девочки. Всем нужно где-то тренироваться. Во-вторых, даже в этом зале нет ям. А яма – это очень важная составляющая. Она предназначена для отработки различных гимнастических и акробатических упражнений. На этапе подготовки новой программы, новых упражнений на различных снарядах это просто необходимый элемент. Без нее практически невозможно подготовить упражнение.

В общем, нельзя сказать, что с появлением новых снарядов были решены все проблемы. На том этапе – да. Но жизнь идет дальше, Олимпиада в Рио осталась в истории, а нам нужно двигаться к следующим целям. И зал в Конча-Заспе требует усовершенствования.

Повторюсь, ключевые проблемы – размер зала и отсутствие ямы.

Теперь вам пообещали еще один подарок – то оборудование, на котором проходили олимпийские соревнования в Рио. Его разберут и привезут в Украину…

Да, это очень хороший подарок. И спасибо Международной федерации гимнастики, нашему президенту Национального олимпийского комитета Сергею Назаровичу Бубке, который принимал непосредственное участие в решении этого вопроса. Безусловно, это сыграет положительную роль. Если в Конча-Заспе новый комплект снарядов уже есть, то в регионах ситуация далеко не такая радужная. Эти снаряды будут по частям отправлять в разные гимнастические школы, чтобы в каждом зале было хоть что-то новое, соответствующее всем мировым стандартам.

Олег, по итогам августа вы в очередной раз - уже восьмой - стали обладателем титула Лучший спортсмен месяца в Украине…

Это приятно и почетно. Когда твои успехи замечают, это придает дополнительные силы, эмоции, импульс к дальнейшим тренировкам. В конце концов, это материальное вознаграждение, что также не бывает лишним. Спасибо НОК Украины за то, что они учредили эту премию, и все эти годы, какой бы сложной ни была ситуация в стране, каждый месяц определяют лучшего спортсмена, который получает свою заслуженную награду.

Четырехлетний олимпийский цикл закончен, вы завоевали все возможные титулы – чемпион мира, Европы, победитель Универсиады и Европейских игр… Что дальше?

Я никуда не собираюсь уходить, заканчивать карьеру. Я - гимнаст. А цели вполне конкретные - выиграть многоборье на чемпионате мира и Олимпиаде. Это то, чего мне пока достичь не удалось. Над этим и будем работать следующие четыре года.

Ваш сверстник и экс-партнер по команде Олег Степко выступает за сборную Азербайджана, выступавший за Украину до 2012 года Николай Куксенков – за Россию. У олимпийского чемпиона априори не может не быть заманчивых предложений из других стран…

Что касается предложений от других стран, то они, конечно, у меня есть. Целая стопка у меня на столе лежит, предлагают многие, и условия заманчивые.

И?…

Если бы я хотел куда-то уехать, то уехал бы еще в 2012-м году.

Многие в Украине заметили, как вы с россиянином Давидом Белявским поздравляли друг друга в Рио с завоеванными наградами… Многим это не понравилось…

Мне неинтересно мнение всех. Что касается себя, могу сказать, зачем я это делал. Я поздравлял не спортсменов сборной России, Азербайджана или США, я поздравлял своих друзей, коллег, спортсменов, с которыми знаком много лет. С которыми мы регулярно встречаемся, соперничаем, выступаем на одних соревнованиях… Это вполне естественно, что мы уже много лет знаем друг друга и поздравляем с успехами.