Международный паралимпийский комитет лишил аккредитации второго белоруса за вынос флага РФ на церемонии открытия

Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации двух членов белорусской делегации из-за инцидента с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио, сообщает БЕЛТА.

"Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации члена белорусской делегации, который прошел в ходе церемонии открытия Игр с российским флагом, а также еще одного из руководителей нашей команды. Проведение политической акции в ходе Паралимпиады недопустимо. Белорусская команда официально предупреждена о недопустимости подобных действий", - сообщил председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

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Сотрудник Министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин 7 сентября на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр по решению белорусской команды прошел с российским флагом в знак солидарности с российскими атлетами, отстраненными от участия в главных стартах четырехлетия.

Имя второго члена делегации, лишенного аккредитации, не называется.

Как сообщал УНИАН, ранее Международный паралимпийский комитет принял решение аннулировать аккредитацию члена делегации Беларуси в Рио-де-Жанейро, который демонстративно размахивал флагом РФ во время церемонии открытия Паралимпиады.