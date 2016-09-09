Сборная Украины занимает 9-е место в медальном зачете по итогам первого дня Паралимпиады
На счету нашей команды девять наград.
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился первый день Паралимпийских игр-2016, по итогам которого сборная Украины занимает 9-е место в медальном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.
На счету нашей команды 9 наград - 1 золото, 1 серебро и 7 бронзовых медалей.
Первое золото сборной Украины принес пловец с нарушением опорно-двигательного аппарата Евгений Богодайко.
Лидером общекомандного зачета является команда Китая - (7-9-4,20). На втором месте идет сборная Великобритании (5-3-3, 11), третьем - Узбекистана (3-2-3, 8).
По общему количеству наград - девять - сборная Украины входит в тройку сильнейших, уступая только Китаю и Великобритании.
Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2016 проходит в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.